Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti da raccordo anulare traffico intenso in carreggiata esterna tra Pisa e Roma Fiumicino è più avanti tra Pontina e Tuscolana traffico intenso Anche in interna tra Cassia bis Salaria è più avanti te la dirò azione Roma nord e Prenestina è nel quadrante opposto tra Pisana è Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per segnalare code a tratti dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione del raccordo è sempre in direzione del raccordo code anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana è più avanti tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici usciamo dalla cittadino 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo mentre a causa di un veicolo in panne ci sono incolonnamenti su via Cassia bis Veientana tra via della Castel de' ceveri in direzione Viterbo code anche nel quadrante sud della capitale in direzione mare su via Cristoforo Colombo tra via di mezzocamino e via di Malafede e sulla via del mare tra lo svincolo per il raccordo è Vitinia usciamo dalla capitale per segnalare code su via Pontina all'altezza di Aprilia tra via apriliana è lo svincolo per via Nettunense in direzione Latina da Marco Morgante infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 18:10