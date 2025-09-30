Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 riaperto lo svincolo per la tangenziale a seguito della rimozione dell' incidente avvenuto in tangenziale nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per il tratto Urbano della A24 dove A causa della chiusura stradale Ci sono code a partire da Portonaccio disagi anche nello posto senso di marcia dove le code sono tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana ed interna code a tratti tra Cassia bis e Prenestina code anche sulla Roma Fiumicino Cristoforo Colombo in via della Magliana in direzione del raccordo ci spostiamo nel quadrante sud della capitale per segnalare su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via in direzione Ostia e sulla via del mare tra lo svincolo per il raccordo è Vitinia in direzione Acilia usciamo dalla capitale cuore su via Pontina all'altezza di Aprilia tra via apriliana lo svincolo per via Nettunense in direzione Latina è sempre in provincia di Latina sono invece per lavori incolonnamenti sulla regionale dei Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 17:25