Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Urbano della A24 dove a causa di un incidente avvenuto in tangenziale e al momento chiuso lo svincolo per la tangenziale con un chilometro di coda per chi proviene dal raccordo con uscita consigliata su via Fiorentini è proprio sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana ed in interna code a tratti tra Cassia bis e Prenestina usciamo dal raccordo per venerare code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia e su via Nettunense all'altezza di Pavona in entrambi i sensi di marcia sono invece per lavori gli incolonnamenti sulla regionale dei Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla metro C I lavori per il andamento della linea fino a Colosseo per tutta la settimana servizio sospeso e sostituito dalle linee bus M C San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 16:25