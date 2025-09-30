Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Urbano della A24 dove a causa di un incidente avvenuto in tangenziale e al momento chiuso lo svincolo per la tangenziale con un chilometro di coda per chi proviene dal raccordo con uscita consigliata su via Fiorentini è proprio sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana ed in interna code a tratti tra Cassia bis e Prenestina usciamo dal raccordo per venerare code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia e su via Nettunense all'altezza di Pavona in entrambi i sensi di marcia sono invece per lavori gli incolonnamenti sulla regionale dei Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla metro C I lavori per il andamento della linea fino a Colosseo per tutta la settimana servizio sospeso e sostituito dalle linee bus M C San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
? DOMENICA 28 SETTEMBRE A ROMA: VIABILITÀ ? Viaggiatori e residenti a Roma, attenzione! Domenica 28 Settembre la città vedrà la concomitanza di tre grandi eventi che potrebbero causare forti disagi alla circolazione: Stadio Olimpico: Roma-Hel - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Code in entrambi i sensi di marcia sul tratto Urbano ... Lo riporta romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. roma.corriere.it scrive