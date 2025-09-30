Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Code in entrambi i sensi di marcia sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale in direzione di quest'ultima è tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti in carreggiata esterna Roma Fiumicino Tuscolana ed interna tra Cassia bis e Salaria usciamo dal raccordo per segnalare code su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia è sempre attenzione Ostia su via dell'aeroporto di Fiumicino tra l'aeroporto e via Trincea delle Frasche in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla metro C I lavori per il prolungamento della linea fino a Colosseo per tutta la settimana servizio sospeso e sostituito dalle linee bus M C San Giovanni via Casilina Pantano emc3 San Giovanni parco di Centocelle da Marco Morgante Astral infomobilità e Grazie per l'ascolto in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 15:25