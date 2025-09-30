Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Grande Raccordo Anulare perché rallentamento per traffico in carreggiata esterna tra Appia e Tuscolana Per il resto la circolazione viene indicato a scorrevole su una rete viaria regionale diamo quindi uno sguardo agli eventi e nello specifico ci spostiamo a Marino dove in pieno svolgimento la centunesima edizione della Sagra dell'Uva un appuntamento che unisce tradizione e gusto con una degustazione dei vini locali accompagnati dalle eccellenze enogastronomiche del territorio nella centro storico spazio anche a mostre dedicate alla storia della sagra all'arte e alla cultura locale oltre a concerti spettacoli teatrali e folkloristici che animano le vie della città per l'occasione fino al 6 ottobre sono istituite diverse modifiche alla viabilità su numerose strade del centro riviste Inoltre variazioni per il bus Cotral Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità per il momento è tutto grazie per l'ascolto in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta €1 per trasformarlo in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
