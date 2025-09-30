Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati con altre alle 10 mobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare Qualche rallentamento traffico intenso in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana sul tratto Urbano della A24 permangono code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione centro sulla Colombo un incidente avvenuto in precedenza provoca code tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Mezzocammino verso Roma altro incidente sulla via del mare all'altezza di Acilia file nei due sensi di marcia tratti per traffico sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio sempre in entrambe le direzioni da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità per il momento è tutto grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

