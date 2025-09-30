Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione sul Raccordo Anulare resta Qualche rallentamento in carreggiata interna tra Casilina e Appia sul tratto Urbano della A24 permangono code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione centro Mentre sulla roma-fiumicino si viaggia ancora incolonnati da via Isacco Newton fino a via del Cappellaccio in direzione Eur sulla Colombo e invece un incidente a provocare code tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Mezzocammino verso Roma fine code a tratti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio e sulla Prenestina tra osteria dell'Osa e Colle Prenestino il tutto nel due direzioni nel Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità per il momento è tutto per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

