Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione sul Raccordo Anulare resta Qualche rallentamento in carreggiata interna tra Casilina e Appia sul tratto Urbano della A24 permangono code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione centro Mentre sulla roma-fiumicino si viaggia ancora incolonnati da via Isacco Newton fino a via del Cappellaccio in direzione Eur sulla Colombo e invece un incidente a provocare code tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Mezzocammino verso Roma fine code a tratti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio e sulla Prenestina tra osteria dell'Osa e Colle Prenestino il tutto nel due direzioni nel Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità per il momento è tutto per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
? DOMENICA 28 SETTEMBRE A ROMA: VIABILITÀ ? Viaggiatori e residenti a Roma, attenzione! Domenica 28 Settembre la città vedrà la concomitanza di tre grandi eventi che potrebbero causare forti disagi alla circolazione: Stadio Olimpico: Roma-Hel - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul tratto Urbano ... Riporta romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Secondo roma.corriere.it