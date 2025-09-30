Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di aprile infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano un invito alla prudenza perché sta percorrendo l'autostrada A1 segnalato un incidente tra Guidonia e il nodo A1 A24 verso Napoli al momento non vengono segnalati problemi alla circolazione rimangono invece disagi per in viaggio sul grande raccordo anulare carreggiata interna code tra Casine Appia con ulteriori rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina in carreggiata esterna code a tratti tra Casilina e Tiburtina non va meglio sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo fino alla tangenziale est in direzione centro Mentre sulla Roma Fiumicino si viaggia ancora incolonnati dal raccordo fino a via del laccio in direzione Eur sulla Colombo e invece un incidente a provocare code tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Mezzocammino verso Roma infine traffico congestionato sulla Casilina tra Monaco e finocchio è sulla Prenestina 3 osteria dell'Osa e Colle Prenestino il tutto In entrambe le direzioni da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità per il momento è tutto grazie per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

