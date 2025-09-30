Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per Manconi disagi per chi sta per il grande raccordo anulare carreggiata interna chiude tra Casilina Appia con ulteriori rallentamenti tra Laurentina e via del mare è ancora tra bufalotte Prenestina la situazione non è migliore in carreggiata esterna 1 code a tratti per diversi chilometri tra Casal del Marmo e via del mare e poi di nuovo tra Casilina e Tiburtina non va meglio sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo fino alla tangenziale est indirizzo centro Mentre sulla Roma Fiumicino si viaggia incolonnati dal raccordo fino a via del Cappellaccio in direzione Eur code anche sulla Flaminia tra il raccordo è via dei due punti in ingresso Roma migliora invece la situazione sulla Pontina Tuttavia restano rallentamenti da Pomezia fino a Castel Romano verso Roma ancora trafficata la zona di Colleverde Dove si registrano Code in via Palù sulla Nomentana E anche sulla Nomentana visse ed infine traffico congestionato anche sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio è sulla Prenestina tra osteria dell'Osa e Colle Prenestino il tutto In entrambe le direzioni da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità per il momento è tutto grazie per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

