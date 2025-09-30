Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con srl infomobilità un servizio della regione Lazio Mattinata molto difficile perché sta percorrendo il grande raccordo anulare la circolazione risulta particolarmente intensa in carreggiata interna code tra Casilina e Ardeatina con ulteriori rallentamenti tra Pontina e via del mare e ha pure la Bufalotta i Prenestina e non è migliore la situazione carreggiata esterna con code a tratti per diversi chilometri tra Casal del Marmo e Pontina e poi di nuovo tra Prenestina e Tiburtina e disagi proseguono anche sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo fino alla tangenziale est in direzione centro Mentre sulla Roma Fiumicino si viaggia incolonnati dal raccordo fino a via del Cappellaccio in direzione Eur code anche sulla Flaminia tra il raccordo e via dei due punti in ingresso a Roma spostandoci sulla Pontina traffico anche qui molto intenso con code a tratti a partire da Pomezia Castel Romano in direzione Roma ed infine particolarmente congestionata la zona di Colleverde Dove si registrano code il via Palombarese sulla Nomentana E anche sulla Nomentana visse eh Tu sapevi chi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e alla prossima aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

