Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione via Straelle infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Già piuttosto intenso su principali arterie stradali della Regione iniziamo dal raccordo dove ci sono code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna in esterna Qualche rallentamento tra Prenestina e Nomentana le code sta interessando anche io la tratto Urbano della A24 roma-teramo tra il raccordo è la tangenziale est in direzione del centro file anche sulla Flaminia dal raccordo a via dei due punti sempre in ingresso a Roma sulla coda tratti a partire da Pomezia e fino a Castel Romano verso la capitale infine particolarmente trafficata anche la zona di Colleverde Ci sono code in via Palombarese sulla Nomentana è Nomentana bis è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto in chiusura il consueto messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
? DOMENICA 28 SETTEMBRE A ROMA: VIABILITÀ ? Viaggiatori e residenti a Roma, attenzione! Domenica 28 Settembre la città vedrà la concomitanza di tre grandi eventi che potrebbero causare forti disagi alla circolazione: Stadio Olimpico: Roma-Hel - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul tratto Urbano ... Da romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Da roma.corriere.it