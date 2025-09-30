Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione via Straelle infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Già piuttosto intenso su principali arterie stradali della Regione iniziamo dal raccordo dove ci sono code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna in esterna Qualche rallentamento tra Prenestina e Nomentana le code sta interessando anche io la tratto Urbano della A24 roma-teramo tra il raccordo è la tangenziale est in direzione del centro file anche sulla Flaminia dal raccordo a via dei due punti sempre in ingresso a Roma sulla coda tratti a partire da Pomezia e fino a Castel Romano verso la capitale infine particolarmente trafficata anche la zona di Colleverde Ci sono code in via Palombarese sulla Nomentana è Nomentana bis è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto in chiusura il consueto messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 07:25