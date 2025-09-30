Viabilità provinciale Il Mit stanzia 11 milioni

"Accogliamo con grande soddisfazione l’assegnazione di quasi 11 milioni di euro alla provincia di Pisa per la riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di risorse importanti che consentiranno di mettere in sicurezza e ammodernare arterie fondamentali per la viabilità del territorio, con ricadute positive non solo sulla mobilità dei cittadini ma anche sul tessuto economico e produttivo pisano". Lo dichiarano il segretario provinciale della Lega, Giovanni Pasqualino, e il deputato del Carroccio, Edoardo Ziello, commentando in una nota congiunta la ripartizione dei fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

