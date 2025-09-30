Via Romagna per lo Ior edizione 2025 da record Superati i 15 mila euro di raccolta

Sabato, con l’arrivo volante sul Portocanale di Riccione, si è conclusa la quarta edizione di “Via Romagna per lo Ior", pedalata solidale a sostegno della lotta contro il cancro organizzata da un gruppo di ex professionisti, addetti ai lavori del mondo del ciclismo e veri e propri appassionati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sabato 27 settembre, con l'arrivo volante sul Portocanale di Riccione, si è conclusa la quarta edizione di "Via Romagna per lo IOR",pedalata solidale a sostegno della lotta contro il cancro organizzat

