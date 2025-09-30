Via Romagna per lo Ior edizione 2025 da record Superati i 15 mila euro di raccolta
Sabato, con l’arrivo volante sul Portocanale di Riccione, si è conclusa la quarta edizione di “Via Romagna per lo Ior", pedalata solidale a sostegno della lotta contro il cancro organizzata da un gruppo di ex professionisti, addetti ai lavori del mondo del ciclismo e veri e propri appassionati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: romagna - edizione
Souvenir dalla Romagna, quarta edizione da record. Offerte oltre 67 mila piadine in sei domeniche
Decima edizione della Wellness Week, tutti gli eventi organizzati da Ausl Romagna nel riminese
Passione per le auto d’epoca, ventesima edizione per la Coppa Romagna. Omaggio a Ercole Baldini
Festival nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” – Bellano 2025 Compiano ha partecipato, insieme agli altri borghi dell’Emilia-Romagna e con il coordinamento dell’Associazione dei Borghi più belli dell’Emilia-Romagna, alla XVII edizione del Festival a Bellan - facebook.com Vai su Facebook
XIII edizione Parma International Music Film Festival dal 22 al 28 settembre 2025 - X Vai su X
“Via Romagna per lo IOR”: edizione 2025 da record. Superati i 15.000 euro di raccolta - Sabato 27 settembre, con l’arrivo volante sul Portocanale di Riccione, si è conclusa la quarta edizione di “Via Romagna per lo IOR”,pedalata solidale a sostegno della lotta contro il cancro organizzat ... Come scrive ravennawebtv.it
Vecchie glorie del ciclismo tornano in sella per aiutare lo Ior - Il gruppo percorrerà complessivamente circa 240 chilometri suddivisi in tre tappe, attraversando salite, borghi e paesaggi caratteristici della Romagna. Lo riporta altarimini.it