Via libera del Ministero la Fondazione di Modena incorpora quella ferrarese

Il tassello mancante si è aggiunto a completare il puzzle e ora si potrà procedere con il piano stabilito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti espresso parere positivo alla fusione per incorporazione della Fondazione Estense nella Fondazione di Modena, segnando il passaggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: libera - ministero

Sette telecamere sul territorio. C’è il via libera della prefettura. Ora la richiesta va al ministero

Piano carceri via libera del ministero, Conia: "Questo provvedimento rischia di non bastare"

Terna, a Napoli nuovo elettrodotto dalla Doganella a Poggioreale, ecco il progetto: via libera dal Ministero

Via libera del ministero della Giustizia, Brian Molko è accusato di vilipendio - facebook.com Vai su Facebook

Via libera alla doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e TFA sostegno contemporaneamente. NOTA Ministero Università - X Vai su X

Arzachena, via libera alla Fondazione di partecipazione Arzachena Turismo - L’obbiettivo della “Fondazione di partecipazione Arzachena Turismo” è quello di «costruire una governance solida, trasparente e partecipata che metta al centro la sostenibilità, l'innovazione e ... Lo riporta unionesarda.it

Mare Group: via libera ministero Imprese a progetto INNOVA-AI - Mare Group ha ricevuto, il 4 settembre, il via libera del ministero delle Imprese al progetto triennale 'INNOVA- Come scrive borsaitaliana.it