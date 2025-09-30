via garibaldi ci pensano i birilli

UMBERTIDE – Sono bastati quattro birilli per riportare il traffico in via Garibaldi alla normalità. Si tratta dell’incrocio tra via Bremizia e la stessa via Garibaldi, davanti al Caffè Giardino, punto nodale della viabilità che caratterizzerà Piazza Mazzini. Un provvedimento semplice, chiesto a gran voce da tanti fin troppo a lungo e che ha messo fine a file e svolte non autorizzate (e pericolose) di chi, proveniente da via Gabriotti, tagliava a sinistra ignorando la striscia continua. Una questione risolta dopo una interrogazione di Corrente sull’argomento. Dice il capogruppo del movimento Federico Rondoni in un video: "Durante l’ultimo consiglio comunale avevamo presentato una mozione che è stata poi trasformata in interrogazione, con la quale chiedevamo all’amministrazione di mettere dei birilli morbidi da cantiere all’incrocio della nuova viabilità di piazza Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

