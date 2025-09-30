Via Cattaneo lavori per la riduzione del rischio idraulico | cambia la viabilità fino al 31 gennaio

Livornotoday.it | 30 set 2025

Sono entrate in vigore da lunedì 29 settembre alcune modifiche alla viabilità in via Cattaneo, nell'ottica di consentire lo svolgimento di alcuni interventi del Genio Civile della Regione Toscana per la riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore. A tal proposito è stata emanata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: cattaneo - lavori

