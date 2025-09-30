Via Balbi chiude per due mesi | le modifiche al percorso dei bus

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due mesi (o forse più) di chiusura per via Balbi, per lavori stradali: il divieto di transito scatterà alle 21 di mercoledì 1 ottobre e durerà fino al 31 dicembre, o comunque fino al termine degli interventi.I bus dovranno cambiare percorso: le linee Amt 20, 32, 34, 35, 35, 618, 634, 635, 641. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balbi - chiude

Chiude oggi la Bientinese. Via ai lavori a due ponti - Da oggi chiude la provinciale Bientinese per lavori di messa in sicurezza di due ponticelli. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Via Balbi Chiude Due