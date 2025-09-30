Via Amendola i cittadini | Spaccio e degrado chiudete il parco di notte

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti del San Leonardo che hanno dato vita a una raccolta firme per chiedere la chiusura del parco di via Amendola. "Oltre 800 cittadini hanno firmato per chiedere al Sindaco Michele Guerra di chiudere nelle ore notturne il parco di via Amendola, per restituirlo davvero a famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

