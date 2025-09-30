Via al profilo digitale sanitario degli italiani ma i medici protestano | Il sistema non è pronto

Repubblica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrebbe partire oggi, integrando il Fascicolo sanitario elettronico con informazioni inserite dai dottori di famiglia. Che però protestano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

via al profilo digitale sanitario degli italiani ma i medici protestano il sistema non 232 pronto

© Repubblica.it - Via al profilo digitale sanitario degli italiani, ma i medici protestano: “Il sistema non è pronto”

In questa notizia si parla di: profilo - digitale

“La persona è un volto, non un profilo social”: il Segretario di Stato Parolin lancia agli influencer la sfida dell’evangelizzazione digitale

Sanità, arriva il profilo digitale sintetico: quadro clinico disponibile in un click

Fascicolo sanitario 2.0: arriva il profilo digitale completo di allergie, terapie e anamnesi familiare gestito dai medici di base per tutti i cittadini

via profilo digitale sanitarioProfilo Sanitario Sintetico. Rossi (Omceomi): “Così rischiamo il caos e nuove discriminazioni” - È l’ambizione del “Profilo Sanitario Sintetico” (PSS), che secondo la legge dovrebbe essere pronta per entrare in funzione dal 30 settembre 2025. Secondo quotidianosanita.it

Cartelle cliniche, allergie, cure: arriva il nuovo fascicolo sanitario 2.0. Cosa cambia - Da oggi ogni cittadino italiano avrà a disposizione un Profilo sanitario sintetico (Pss) all’interno del proprio Fascicolo sanitario elettronico ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Via Profilo Digitale Sanitario