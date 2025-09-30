Via ai lavori per la sistemazione dell' ufficio postale di via Di Sotto assaltato a maggio | riapertura entro fine anno

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via ai lavori per la ricostruzione dell’ufficio postale di via Di Sotto, fatto saltare in aria a maggio. Entro fine anno dovrebbero essere conclusi e l’ufficio postale tornare pienamente operativo. Lo ha annunciato il vicesindaco Maria Rita Carota rispondendo alla mozione dalla consigliera. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

