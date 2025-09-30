Vi spiego perché Pedemontana fa male non solo all' ambiente

“Pedemontana fa male, vi spieghiamo perché e il motivo che il 4 ottobre ci vedrà scendere in piazza”. Alla vigilia del grande corteo di protesta del 4 ottobre a Monza contro la realizzazione dell’autostrada che attraverserà la Brianza sono le associazioni ambientaliste del territorio. I gruppi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it