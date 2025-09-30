Vi spiego perché Pedemontana fa male non solo all' ambiente
“Pedemontana fa male, vi spieghiamo perché e il motivo che il 4 ottobre ci vedrà scendere in piazza”. Alla vigilia del grande corteo di protesta del 4 ottobre a Monza contro la realizzazione dell’autostrada che attraverserà la Brianza sono le associazioni ambientaliste del territorio. I gruppi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: spiego - perch
- Michela Franco: "Addio al calcio? Vi spiego il perchè. Tanti momenti indimenticabili vissuti. Futuro? Ecco cosa vorrei fare" - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Vi spiego perché la destra moderata non dovrebbe revocare l'immunità dell'eroina della sinistra #IlariaSalis. Però a una condizione ben chiara: la smetta di rompere i c... #LaSvegliaDiSallusti - X Vai su X