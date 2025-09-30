Vi spiego perché non è vero che Leonardo vende armi a Israele Siamo indignati per Gaza

Il ceo di Leonardo Roberto Cingolani dice che l’azienda non vende armi a Israele. Di più: «Siamo tutti indignati per ciò che sta succedendo a Gaza e per la reazione spropositata di Israele al pur ferocissimo attacco di Hamas il 7 ottobre. Abbiamo trasceso ogni possibile logica, anche di un conflitto. Sulle accuse di genocidio saranno gli storici a doversi pronunciare, ma l’impressione è profonda», specifica in un’intervista al Corriere della Sera. Poi attacca: «Detto questo, dire che Leonardo sia corresponsabile di un genocidio è una montatura gravissima. Per molto tempo non ho voluto reagire, cercando anche di comprendere l’onda emotiva sollevata dalla tragedia di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online