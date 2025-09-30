VI municipio maggioranza ai ferri corti | un consigliere riceve in aula una cassetta di mele
Da mesi si rincorrono voci, spesso confermate anche dai protagonisti, di dissidi interni alla maggioranza che governa il VI municipio delle Torri, l’unico di Roma a trazione centrodestra. In particolare, gli screzi maggiori ci sarebbero all’interno della folta truppa di FdI che, oltre al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: municipio - maggioranza
Municipio XIV, FdI all'attacco: "Maggioranza (PD) in crisi". Cosa succede a Monte Mario
Flotilla, lite nella maggioranza dell’XI municipio al Portuense https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/28/news/flotilla_scontro_di_segni_vulpiani_xi_municipio-424876143/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Consiglio Straordinario X Municipio Giovedì 25/9/2025 FLASH ASSIST: CASA DELLA CULTURA Ennesima “tiritera” di un lamentoso interloquire tra maggioranza e opposizione, come “quattro amici al bar” per arrivare a contorte, indecifrabili, confuse finalità, u - facebook.com Vai su Facebook
Municipio XIV, FdI all'attacco: "Maggioranza (PD) in crisi". Cosa succede a Monte Mario - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la decisione di Argentin è arrivata dopo un dibattito con altri esponenti del partito dell’amministrazione municipale durante una commissione congiunta ... romatoday.it scrive