Vi-Good Vico per gli adolescenti Due sportelli per prevenire il disagio
È stato presentato nel Polo Generazioni, al distretto socio-sanitario di Vicopisano, il nuovo sportello giovani VI-Good. Un progetto che porta con sé due servizi importanti, gratuiti e aperti a ragazzi, ragazze, alle loro famiglie e agli amici: Sportello a cura dell’associazione La Vita oltre lo Specchio – DCA, dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. Sportello-Consultorio, a cura di AIED Pisa, con servizi di consulenza psicologica, sessuologica e ostetrica. All’inaugurazione hanno partecipato: il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e l’assessora alle politiche sociali di Vicopisano, Valentina Bertini, Grazia Ambrosino, coordinatrice di Agal, rete di associazioni attive nel Polo Generazioni, il presidente del consiglio regionale, che ha sostenuto e finanziato l’iniziativa, Pina Salinitro, presidente di Aied Pisa, Annalisa Panicucci, tra le fondatrici di La Vita oltre lo Specchi e, con lei, Carla Piccione, nutrizionista, coordinatrice del progetto e la psicologa Matilde Meliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: good - vico
