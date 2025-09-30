Vi dobbiamo dare una notizia Filippo Bisciglia e Pamela Camassa l’annuncio choc
Per diciassette anni hanno rappresentato una delle coppie più solide e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Oggi, però, la storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è arrivata al capolinea. I due hanno scelto di comunicarlo direttamente ai loro fan con un gesto sobrio ma dal forte impatto emotivo: due storie su Instagram, a sfondo nero, in cui hanno confermato la separazione. Le parole utilizzate sono state semplici ma cariche di significato. Lui ha scritto: “È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”. Poche ore dopo è arrivata anche la dichiarazione di lei: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere - Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere di Montorio, a Verona. ilroma.net scrive
Filippo Turetta picchiato in carcere/ Gino Cecchettin “No alla violenza, giustizia riparativa? E’ presto” - Gino Cecchettin è stato intervistato da Dentro la notizia per parlare della notizia del pestaggio di Filippo Turetta in carcere: ecco le sue parole ... Da ilsussidiario.net