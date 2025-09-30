L’ Europa League entra nel vivo e l’ Olimpico si prepara a vivere una serata di grande calcio: la Roma debutta in Europa davanti al proprio pubblico ospitando il Lille. Per i francesi sarà la prima sfida ufficiale contro i giallorossi: l’unico precedente risale ad un’amichevole estiva del 2019, vinta dalla Roma per 3-2. Ora però la posta in palio è ben più alta. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio – i giallorossi a Nizza, il Lille in casa contro il Brann – e vogliono proseguire al meglio nella competizione. Il momento del Lille. La formazione di Bruno Genesio ha iniziato bene in Ligue 1, collezionando tre vittorie consecutive contro Monaco (1-0), Lorient (7-1) e Tolosa (2-1), dopo il pari all’esordio con il Brest. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Roma-Lille, infermeria piena per Genesio: i dubbi di formazione