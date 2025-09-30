Verso la super-holding comunale | Brescia apre il cantiere per il futuro delle partecipate

Bresciatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un voto che non decide ancora tutto, ma segna l'avvio di un percorso destinato a cambiare il volto delle società partecipate di Brescia. Il consiglio comunale ha approvato gli indirizzi per la riorganizzazione delle partecipate, documento che apre la strada alla possibile nascita di una holding. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verso - super

Odissea verso il mare ’Super’, auto si schianta. Sulla Romea lunghe code

Italia, buona la prima verso l'Europeo: battuta l'Islanda con un super Niang

Genitorialità moderna sotto accusa, Federica Benassi denuncia il super controllo ansioso che i genitori scambiano per amore verso i bambini: “Non è premura”

verso super holding comunaleHolding comunale, il Consiglio comunale reggiano approva il bilancio consolidato 2024 - Il Consiglio comunale ha approvato, con 20 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Massari, Europa verde – Possibile) e 2 contrari (Coalizione civica), il Bilancio consolidato 2024 del Comune di Reggio Emilia ... Da nextstopreggio.it

Napoli Holding, approvato il bilancio: il manager Manzo verso la conferma - la società al cento per cento del Comune che detiene a sua volta il 100% di Anm, e che è destinata ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Super Holding Comunale