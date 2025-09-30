Verso la super-holding comunale | Brescia apre il cantiere per il futuro delle partecipate
Un voto che non decide ancora tutto, ma segna l'avvio di un percorso destinato a cambiare il volto delle società partecipate di Brescia. Il consiglio comunale ha approvato gli indirizzi per la riorganizzazione delle partecipate, documento che apre la strada alla possibile nascita di una holding. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Holding comunale, il Consiglio comunale reggiano approva il bilancio consolidato 2024 - Il Consiglio comunale ha approvato, con 20 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Massari, Europa verde – Possibile) e 2 contrari (Coalizione civica), il Bilancio consolidato 2024 del Comune di Reggio Emilia ... Da nextstopreggio.it
Napoli Holding, approvato il bilancio: il manager Manzo verso la conferma - la società al cento per cento del Comune che detiene a sua volta il 100% di Anm, e che è destinata ... Segnala ilmattino.it