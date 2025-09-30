Verso la Calabria Meloni e Schlein sullo stesso volo

Un volo insolito e simbolico, quello decollato questa mattina con destinazione Lamezia Terme: a bordo dello stesso veicolo, infatti, erano presenti le leader sia della maggioranza che dell'opposizione, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, accomunate dall'obiettivo di tirare la volata finale ai rispettivi schieramenti in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì.

Incrocio Meloni-Schlein verso Lamezia, tutti sullo stesso volo - Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per Lamez ...

Meloni, Schlein e gli altri leader sullo stesso volo per Lamezia: la campagna elettorale per le Regionali in Calabria si accende - Campagna elettorale agli sgoccioli in Calabria, dove si vota domenica e lunedì 5 e 6 ottobre 2025 per il rinnovo del Consiglio regionale dopo le dimissioni anticipate di Roberto Occhiuto.