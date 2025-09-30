Verso Inter-Slavia Praga | le probabili formazioni
Ajax, Sassuolo e Cagliari. Dopo il doppio schiaffo ricevuto da Udinese e Juventus a cavallo della prima sosta stagionale per la finestra delle Nazionali, la Beneamata è tornata a correre. Accorciata la classifica in campionato, questa sera i nerazzurri sono chiamati a mettere in cascina altri tre punti continentali per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: verso - inter
Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Rivoluzione Inter, non solo Calhanoglu: un altro big verso la cessione
Correndo verso #InterSlaviaPraga #ForzaInter #UCL - X Vai su X
Verso #CagliariInter e un turno di campionato già fondamentale! Intanto sul nuovo stadio... Tutti gli aggiornamenti su #InterFanTV: - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0) ad Amsterdam, ospitano al Meazza i cechi nel secondo turno della fase campionato ... Si legge su tuttosport.com
Inter-Slavia Praga, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Slavia Praga, partita valida per la seconda giornata della prima Fase a girone unico di Champions League. Secondo fanpage.it