Verso il Parco Letterario del Verismo | avviato il percorso di rete tra Vizzini Mineo e Licodia Eubea

Una platea numerosa e attenta ha partecipato alla presentazione del progetto Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, iniziativa promossa dal Centro Studi C.E.S.T.A. e recentemente ammessa a finanziamento regionale. L’incontro, tenutosi nell’aula consiliare di Vizzini, ha segnato l’avvio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

