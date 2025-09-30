Verratti Immobile e Insigne ancora insieme | l’annuncio del presidente

Immobile e Insigne di nuovo insieme, con Verratti regista: non è una follia, ma è il sogno del presidente Tra il 2011 e il 2012 c’era una squadra che incantava e raccoglieva l’interesse mediatico in Italia: era il Pescara di Zeman. E qui giocava Marco Verratti, centrocampista che ha fatto le proprie fortune, arrivando a giocare ad altissimi livelli. Per anni è stato considerato tra i migliori calciatori italiani. E la sua carriera ha una particolarità: non ha mai giocato in Serie A. Verratti e Immobile campioni d’Europa (LaPresse) TvPlay È diventato bandiera del Paris Saint Germain. Ha vinto tutto in Francia. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Verratti, Immobile e Insigne ancora insieme: l’annuncio del presidente

Daniele Sebastiani ospite a TvPlay: il Presidente del Pescara dal trio Immobile, Insigne, Verratti a oggi

