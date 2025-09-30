Veronica Peparini e Andres Muller si sono sposati | la festa tra torte a nove piani e invitati speciali

Una torta a nove piani, circondati dall’amore di amici e familiari. La coreografa e professoressa di Amici, Veronica Peparini, e il ballerino Andreas Muller, conosciuto proprio dentro la scuola di Maria De Filippi, si sono sposati. I due, 54 anni lei, 29 lui, già uniti con rito civile a luglio 2025, hanno organizzato una grande cerimonia il 29 settembre scorso. Sui loro canali social, attraverso i quali solitamente raccontano la loro vita, hanno postato solo una foto. È stato invece il profilo di Verissimo a seguire passo dopo passo la festa. Peparini ha detto di sì con un taglio di capello corto e indossando un abito ampio con un bustino strutturato e semi-trasparente, accompagnata all’altare al braccio del papà e del figlio più grande Daniele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

