Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati | la festa a Roma

Roma, 30 settembre 2025 – Momento magico, e impegnativo, per Veronica Peparini. La coreografa è tornata a far parte del corpo docenti di Amici di Maria De Filippi e si è sposata con Andreas Muller. Tutto nel giro di pochi giorni. In realtà la coreografa e il ballerino si erano già sposati con rito civile a luglio, ma ieri lunedì 29 settembre hanno voluto festeggiare, sempre in maniera intima, con amici e parenti in una location di lusso a Roma. Amici, chi sono i professori della prossima edizione Una festa che è stata anticipata, la sera prima delle “nozze”, da una serenata con tanto di coreografia, ca va sans dire, che Muller ha dedicato alla sposa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: la festa a Roma

