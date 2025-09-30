Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati | il magnifico abito della sposa

Dopo tanti anni d’amore, la nascita delle due gemelline Penelope e Ginevra, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati il 29 settembre, alla presenza di amici e parenti, dei figli di lei, Olivia e Daniele. L’ospite speciale? Ovviamente Maria De Filippi, presente alle nozze: alla fine, è stata lei a farli incontrare. Nel 2017, Muller e Peparini si sono conosciuti ad Amici: lei era insegnante, lui ballerino. La coppia si era già unita civilmente nell’estate del 2025. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. Matrimonio da sogno per Veronica Peparini e Andreas Muller: la coppia, che sta insieme dal 2018, ha detto “sì”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: il magnifico abito della sposa

