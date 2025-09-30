Verdi e i media alla Passerini Landi la mostra dell’associazione Verdi tra noi

Martedì 30 settembre è stata presentata in Municipio a Piacenza la mostra documentaria "Verdi e i media" promossa dall’associazione "Verdi tra noi". A illustrare i dettagli del progetto, sono intervenuti: l'assessore alla Cultura Christian Fiazza, il direttore della Biblioteca Passerini Landi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Verdi e i media", alla Passerini Landi la mostra dell’associazione "Verdi tra noi" - L’Associazione "Verdi tra noi" ha preparato materiali documentari e fotografici originali, provenienti da collezionisti privati riguardanti le prime rappresentazioni delle 28 opere liriche verdiane ... Scrive ilpiacenza.it

