Ventola esalta il lavoro di Tudor | Vedo idee per me sta facendo fin troppo Ma c’è una cosa nella sua Juventus che sta mancando

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventola promuove il lavoro dell’allenatore ma boccia Koopmeiners e i due nuovi acquisti: Openda e David sono chiamati a dare di più. Un’altra voce si leva in difesa di  Igor Tudor, ma questa difesa si trasforma in un attacco frontale ai nuovi acquisti della  Juventus. Dopo  Antonio Cassano, anche l’ex attaccante  Nicola Ventola, durante la trasmissione “Viva El Futbol”, ha analizzato il momento bianconero, promuovendo a pieni voti il lavoro del tecnico ma bocciando senza appello il rendimento di alcuni dei giocatori più attesi. Ventola Juve: l’attacco ai singoli. Secondo  Ventola, il problema della  Juve  vista contro l’ Atalanta  non è legato alle idee dell’allenatore, che sono chiare e apprezzabili, ma alla scarsa performance dei singoli, in particolare dei colpi del mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

