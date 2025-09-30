Ventola esalta il lavoro di Tudor | Vedo idee per me sta facendo fin troppo Ma c’è una cosa nella sua Juventus che sta mancando

Ventola promuove il lavoro dell’allenatore ma boccia Koopmeiners e i due nuovi acquisti: Openda e David sono chiamati a dare di più. Un’altra voce si leva in difesa di Igor Tudor, ma questa difesa si trasforma in un attacco frontale ai nuovi acquisti della Juventus. Dopo Antonio Cassano, anche l’ex attaccante Nicola Ventola, durante la trasmissione “Viva El Futbol”, ha analizzato il momento bianconero, promuovendo a pieni voti il lavoro del tecnico ma bocciando senza appello il rendimento di alcuni dei giocatori più attesi. Ventola Juve: l’attacco ai singoli. Secondo Ventola, il problema della Juve vista contro l’ Atalanta non è legato alle idee dell’allenatore, che sono chiare e apprezzabili, ma alla scarsa performance dei singoli, in particolare dei colpi del mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ventola esalta il lavoro di Tudor: «Vedo idee, per me sta facendo fin troppo. Ma c’è una cosa nella sua Juventus che sta mancando»

In questa notizia si parla di: ventola - esalta

Ventola: “Tudor sta facendo fin troppo, gli mancano…” - Nicola Ventola, a Viva El Futbol, ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Atalanta: "Tudor? Segnala tuttojuve.com

Cassano: “Tudor è a -1 dalla vetta. Il lavoro che sta facendo è eccezionale. David si deve svegliare. Koopmeiners cosa vuole fare?” - Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha parlato del lavoro che sta facendo Igor Tudor con la Juventus: "Io sono parto dal presupposto che è a - Si legge su tuttojuve.com