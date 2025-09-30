Venti di guerra Nato-Russia armiamoci e partite | solo il 16% degli italiani tra i 18 e i 45 anni pronti a combattere

La fotografia scattata non più tardi di due mesi fa dal Censis sul rapporto tra gli italiani e la guerra torna di estrema attualità nei giorni in cui l’escalation tra i Paesi NatoUe e la Russia è tornata di estrema attualità. La disponibilità a combattere è residuale, il consenso per un coinvolgimento diretto inesistente. Solo il 16% degli arruolabili (tra i 18 e i 45 anni) si dice pronto a imbracciare le armi in caso di conflitto. Un dato che conferma una distanza netta tra la retorica sulla difesa dell’Occidente e la volontà reale del Paese. Secondo lo stesso sondaggio, il 29% preferirebbe ricorrere a mercenari pur di non arruolarsi, mentre la maggioranza si rifugia nella neutralità come soluzione auspicabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Venti di guerra Nato-Russia, armiamoci e partite: solo il 16% degli italiani tra i 18 e i 45 anni pronti a combattere

In questa notizia si parla di: venti - guerra

Tra Libia e Ciad soffiano venti di guerra: dopo i recenti scontri armati, il generale Haftar ha schierato le truppe d’élite al confine

Venti di guerra, Macron: “Europa mai così in pericolo dal 1945. Il bilancio della difesa francese raddoppierà da oggi al 2027”

La segreteria regionale del Partito Democratico torna a Sigonella: "No alla guerra, da Sicilia venti di pace"

Trump, l’Onu e i venti di guerra. Di questo si discute sabato 27 settembre 2025 a Omnibus su La7. Tra gli ospiti di Frediano Finucci a partite dalle 8.00: Vincenzo Camporini, ex Capo di stato maggiore Difesa, Alexandra Privitera (American German Institute) Fra - facebook.com Vai su Facebook

VENTI DI GUERRA IN AMERICA LATINA - X Vai su X

Venti di guerra Nato-Russia, armiamoci e partite: solo il 16% degli italiani tra i 18 e i 45 anni pronti a combattere - Il dati del Censis mostrano un’Italia contraria alla guerra: solo il 16% combatterebbe, mentre il Paese è già schierato sul fronte Est ... Scrive lanotiziagiornale.it

Guerra tra Russia e Europa? Dalla Polonia al Baltico fino alla Scandinavia: le 6 zone rosse dove si rischia il conflitto (con reazione a catena) - Ci sono almeno sei punti caldi in cui la pressione tra Russia, la sua alleata Bielorussia e l’Europa rischia di diventare casus belli. ilmessaggero.it scrive