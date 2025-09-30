Ventenne sospetto fermato dai carabinieri e cacciato dal paese
Rischia di non poter mettere piede in paese. Un 20enne della provincia di Caserta è stato proposto per un provvedimento di foglio di via dopo essere stato fermato dai carabinieri a Baiano.Il giovane è stato fermato nell’ambito di alcuni controlli del territorio svolti dai carabinieri del comando. 🔗 Leggi su Casertanews.it
