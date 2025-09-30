Venite in salone Grande Fratello comunicato ufficiale | convocati tutti i concorrenti
Dopo una mattinata trascorsa tra chiacchiere leggere, momenti di musica e risate contagiose, per i concorrenti del Grande Fratello è arrivato il primo vero momento di confronto collettivo. L’atmosfera, fino a quel momento spensierata, si è fatta più attenta quando Giulio, Matteo e Francesca hanno radunato tutti i compagni nel salone della Casa per condividere una comunicazione importante. >> “Mi hai rotto il.”. Grande Fratello, lite in cucina: la concorrente si accorge di cosa stanno mettendo nella pentola ed è una furia I tre, appena rientrati dal Confessionale, hanno preso posto al centro della stanza e, con un pizzico di solennità, hanno letto ad alta voce il primo Comunicato Ufficiale della stagione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: venite - salone
HANDYTECH NEWS Saremo presenti come di consueto al REAS, Salone Internazionale dell'Emergenza, dal 3 al 5 Ottobre 2025. Venite a trovarci a Montichiari, sul nostro stand, HALL 5 - STAND C2. Vi aspettiamo con qualche interessante novità e co - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello: il racconto di Giulia lascia senza parole il pubblico - Il nuovo Grande Fratello è iniziato da poche ore e già regala colpi di scena che hanno lasciato gli spettatori senza fiato. Segnala notizie.it
Grande Fratello, Simona Ventura a Verissimo: rivelazioni sul cast e sugli ex tre gieffini che l'affiancheranno - La nuova conduttrice ha confermato a Verissimo la scelta di un trio di ex concorrenti che commenteranno in studio le vicende del reality. Scrive msn.com