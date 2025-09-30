Venezuela pericolo aggressione Usa | Maduro dichiara lo stato di emergenza

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza' di fronte al pericolo di un'aggressione militare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

venezuela pericolo aggressione usaGoverno Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela - (FILE) Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro parla durante una conferenza stampa con i media internazionali all'Hotel Eurobuilding di Caracas il 15 settembre 2025. Come scrive ilsole24ore.com

