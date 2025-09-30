Venezuela pericolo aggressione Usa | Maduro dichiara lo stato di emergenza

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza' di fronte al pericolo di un'aggressione militare.

