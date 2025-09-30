Venezuela Maduro prepara lo ' stato di emergenza' contro minaccia Usa vice Rodríguez | Presto un decreto conferirà a Presidente poteri speciali

Lo 'stato di emergenza' amplierà i poteri del leader venezuelano conferendogli "poteri speciali". Una mossa definita come necessaria a fronte della presunta minaccia di un tentativo di invasione Usa Il Presidente sudamericano Nicolás Maduro si sta preparando a dichiarare lo stato di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Maduro prepara lo 'stato di emergenza' contro "minaccia" Usa, vice Rodríguez: "Presto un decreto conferirà a Presidente poteri speciali"

In questa notizia si parla di: venezuela - maduro

Trentini, Schlein al sit in per l’italiano arrestato in Venezuela. FdI: a quando una parola contro il regime di Maduro? (video)

Venezuela, Maduro festeggia il ritorno di 300 migranti trattenuti a El Salvador

Gli Usa alzano il tiro sul Venezuela: Maduro è un narcoterrorista

Venezuela, Maduro dichiara lo stato di emergenza in tutto il Paese #venezuela #maduro #29settembre - X Vai su X

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Venezuela, di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, Maduro pronto a dichiarare lo stato di emergenza in tutto il Paese - Lo ha annunciato la vicepresidente Delcy Rodríguez, spiegando ai diplomatici stranieri che Maduro ha firmato un decreto che gli conferisce "poteri speciali" in materia di difesa e sicurezza nel caso ... Si legge su tg24.sky.it

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro ha aumentato i suoi poteri dicendo di dover contrastare le aggressioni statunitensi - Il governo venezuelano ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, che amplia i poteri del dittatore Nicolás Maduro: lui ha detto che serve a contrastare quello che definisce il tentativo di invasione ... Scrive ilpost.it