La tensione non accenna a diminuire nel mar dei Caraibi. Il Venezuela ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale e il comando della difesa aerea ha schierato i suoi sistemi missilistici BUK-M2E attorno a Caracas. La decisione è stata presa a seguito delle voci, sempre più insistenti, che vorrebbero gli Usa pronti ad attaccare il Paese guidato da Nicolás Maduro. Nella giornata di ieri, la vice-presidente Delcy Rodríguez – in una riunione con i diplomatici stranieri – ha infatti annunciato il decreto che attribuisce al presidente “poteri speciali per agire in materia di difesa e sicurezza” contro le minacce esterne. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Venezuela, gli Usa valutano attacchi aerei sul Paese e Caracas schiera la difesa aerea

