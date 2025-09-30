Venezuela gli Usa valutano attacchi aerei sul Paese e Caracas schiera la difesa aerea

Formiche.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione non accenna a diminuire nel mar dei Caraibi. Il Venezuela ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale e il comando della difesa aerea ha schierato i suoi sistemi missilistici BUK-M2E attorno a Caracas. La decisione è stata presa a seguito delle voci, sempre più insistenti, che vorrebbero gli Usa pronti ad attaccare il Paese guidato da Nicolás Maduro. Nella giornata di ieri, la vice-presidente Delcy Rodríguez – in una riunione con i diplomatici stranieri – ha infatti annunciato il decreto che attribuisce al presidente “poteri speciali per agire in materia di difesa e sicurezza” contro le minacce esterne. 🔗 Leggi su Formiche.net

