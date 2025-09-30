Veneti ubriaconi a Domenica In | bufera sul comico Enrico Brignano
Sul web non si parla d'altro. La battuta infelice sui veneti del comico Enrico Brignano, ospite domenica in Rai da Mara Venier a “Domenica In”, è stata oggetto di polemica da più parti. L’attore romano, nel presentare lo spettacolo “I sette re di Roma“:“Lo spettacolo è un omaggio alla mia città. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: veneti - ubriaconi
Enrico Brignano: “I veneti sono una massa di ubriaconi”, è polemica
Enrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi». Bufera sul comico e sulla Rai: «Anche noi paghiamo il canone» - facebook.com Vai su Facebook
Brignano: «Veneti ubriaconi». Zaia replica: «Offese che non mi hanno fatto ridere» - X Vai su X
Enrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi», bufera sul comico e sulla Rai. L'assessore Marcato: «Anche noi paghiamo il canone» - Nel 2015 il fotografo aveva fatto infuriare mezzo Veneto con il suo intervento al programma “La zanzara” su Radio ... Lo riporta ilgazzettino.it
Enrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi». Zaia e Scatto infuriati - Enrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi», è bufera: la Lega accusa: "I veneti pagano il canone per farsi insultare? lavocedivenezia.it scrive