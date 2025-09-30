Venerdì 3 ottobre sciopero nazionale per tutte le categorie pubbliche e private

Sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025 proclamato da Si Cobas. A comunicarlo il dipartimento della funzione pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

