Venerdì 3 ottobre sciopero nazionale per tutte le categorie pubbliche e private

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025 proclamato da Si Cobas. A comunicarlo il dipartimento della funzione pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

