Venerdì 3 ottobre sciopero all' Ausl di Piacenza

L'Ausl di Piacenza comunica che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 3 ottobre 2025. Nella giornata di sciopero verranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda si scusa per gli eventuali disagi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

