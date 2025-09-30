Venerdì 13 e jason voorhees | il candidato della wwe per il ruolo

Jumptheshark.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuovi sviluppi nel franchise di Venerdì 13 e il progetto Crystal Lake. Il franchise di Venerdì 13 continua a espandersi con nuovi progetti in fase di sviluppo, tra cui una serie prequel intitolata Crystal Lake. Questa produzione si concentra sull’infanzia di Jason Voorhees, uno dei personaggi più iconici del genere horror. La narrazione ruota principalmente attorno a sua madre, Pamela Voorhees, interpretata dall’attrice Linda Cardellini. il cast e i protagonisti della serie prequel. Nella serie, il giovane Jason sarà impersonato da Callum Vinson, noto per le sue interpretazioni in Chucky e Long Bright River. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

venerd236 13 e jason voorhees il candidato della wwe per il ruolo

© Jumptheshark.it - Venerdì 13 e jason voorhees: il candidato della wwe per il ruolo

In questa notizia si parla di: venerd - jason

Venerdì 13: Jason Voorhees sta per tornare al cinema? - Cunningham, il creatore di Venerdì 13, ha rilasciato alcune informazioni che sembrano far pensare a un prossimo ritorno del franchise. Da tomshw.it

venerd236 13 jason voorheesThe Walking Dead, Jason Voorhees zombie apparirà in Daryl Dixon 3! - Scoprite l'omaggio con cui la saga di The Walking Dead intende salutare il ritorno di Jason Voorhees sul grande e sul piccolo schermo. Come scrive serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Venerd236 13 Jason Voorhees