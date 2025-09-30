Venerdì 13 e jason voorhees | il candidato della wwe per il ruolo
nuovi sviluppi nel franchise di Venerdì 13 e il progetto Crystal Lake. Il franchise di Venerdì 13 continua a espandersi con nuovi progetti in fase di sviluppo, tra cui una serie prequel intitolata Crystal Lake. Questa produzione si concentra sull’infanzia di Jason Voorhees, uno dei personaggi più iconici del genere horror. La narrazione ruota principalmente attorno a sua madre, Pamela Voorhees, interpretata dall’attrice Linda Cardellini. il cast e i protagonisti della serie prequel. Nella serie, il giovane Jason sarà impersonato da Callum Vinson, noto per le sue interpretazioni in Chucky e Long Bright River. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
