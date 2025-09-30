Venerdì 13 e Jason Voorhees | dal WWE un candidato al ruolo

A24 sta lavorando a Crystal Lake, una serie prequel di Venerdì 13 che esplora l’infanzia di Jason Voorhees in una storia che ruoterà principalmente attorno a sua madre, Pamela. Linda Cardellini interpreterà quel ruolo, con Callum Vinson, star di Chucky e Long Bright River, che interpreterà il giovane Jason. Nonostante ciò, Robbie Barsamian di Horror Inc. ha confermato quest’estate che “sia un film che un gioco arriveranno”, aggiungendo: “Posso dirvi che un nuovo film sequel e un nuovo gioco sequel sono in cima alla nostra lista. È lì che stiamo concentrando la maggior parte delle nostre energie in questo momento. 🔗 Leggi su Cinefilos.it