Vendita San Siro | a Milano delibera approvata a notte fonda e tanti consiglieri crollano

Un Consiglio comunale fiume: 239 emendamenti presentati con quasi dodici ore di discussione sulla delibera sulla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan, una seduta iniziata alle 16:30 e terminata alle 4 del mattino. La lunga notte di Palazzo Marino ha incendiato gli animi del dibatto, ma tra una votazione e l’altra tanti consiglieri hanno chinato il capo e riposato gli occhi affaticati, come la vicesindaca Anna Scavuzzo, il forzista Alessandro De Chirico, il verde Carlo Monguzzi, e c’è chi giura di aver visto anche la vicesegretaria del Carroccio Silvia Sardone, avere avuto un breve momento di défaillance intorno alle 3 del mattino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vendita San Siro: a Milano delibera approvata a notte fonda e tanti consiglieri crollano

