Vende droga poi calci e gomitate agli agenti | pusher bloccato con lo spray al peperoncino

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensava di vendere droga indisturbato, ma suo malgrado, a pochi metri da lui nella zona tra via Azzi e viale Po, era sotto osservazione da parte del personale della polizia locale in abiti civili, impiegato in un servizio finalizzato al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti. Dopo il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vende - droga

Vende droga al distributore: ricostruito un anno di spaccio

Gira con 3 telefoni e 650 euro in tasca a Gallicano, poi lo beccano mentre vende droga

Vende droga in un bar e a casa ha una pistola (a salve)

Cerca Video su questo argomento: Vende Droga Calci Gomitate