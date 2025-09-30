Vende droga poi calci e gomitate agli agenti | pusher bloccato con lo spray al peperoncino
Pensava di vendere droga indisturbato, ma suo malgrado, a pochi metri da lui nella zona tra via Azzi e viale Po, era sotto osservazione da parte del personale della polizia locale in abiti civili, impiegato in un servizio finalizzato al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti. Dopo il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
