Velia Ambiente nega i rimborsi fiscali 730 25 | una violazione gravissima dei diritti dei lavoratori
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Uil Trasporti: “Denunciamo la grave e persistente inadempienza della Società Velia Ambiente S.p.A., che non ha provveduto al pagamento dei rimborsi fiscali derivanti dal Modello 73025, spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori. Non siamo di fronte a un disguido tecnico o a un ritardo marginale si tratta di una palese violazione della normativa fiscale e dei diritti patrimoniali dei dipendenti. Sembra il caso di ricordare all’azienda che l’art. 51 del D.Lgs. n. 2411997 obbliga i sostituti d’imposta ad effettuare i conguagli fiscali, sia a credito che a debito, nei termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: velia - ambiente
#Torre del Greco - Al via il nuovo servizio di igiene ambientale sul territorio Servizio affidato a Velia Ambiente. Un centro servizi dell’area mercatale di viale Sardegna. Leggi la notizia --> https://ift.tt/SHR1hYW - X Vai su X
Come a Torre del Greco sono stati assegnati 25 posti di lavoro tramite estrazione pubblica per l'azienda Velia Ambiente che si occupa di rifiuti. - facebook.com Vai su Facebook