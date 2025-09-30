Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Uil Trasporti: “Denunciamo la grave e persistente inadempienza della Società Velia Ambiente S.p.A., che non ha provveduto al pagamento dei rimborsi fiscali derivanti dal Modello 73025, spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori. Non siamo di fronte a un disguido tecnico o a un ritardo marginale si tratta di una palese violazione della normativa fiscale e dei diritti patrimoniali dei dipendenti. Sembra il caso di ricordare all’azienda che l’art. 51 del D.Lgs. n. 2411997 obbliga i sostituti d’imposta ad effettuare i conguagli fiscali, sia a credito che a debito, nei termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Velia Ambiente nega i rimborsi fiscali 730/25: una violazione gravissima dei diritti dei lavoratori